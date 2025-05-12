В светлом пальто и шляпе: принцесса Анна побывала на праздничном мероприятии

Принцесса Анна / © Getty Images

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Сестра короля и ее муж, вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс, посетили Гернси, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины освобождения Бейливика.

«Моим самым преданным людям на острове Гернси я посылаю свои самые теплые приветствия по случаю восьмидесятой годовщины вашего освобождения от вражеской оккупации. Мне было интересно узнать, что это событие будут отмечать и праздновать люди всех возрастов, уделяя особое внимание постоянно уменьшающемуся числу тех, кто пережил войну, независимо от того, были ли они эвакуированы в Соединенное Королевство, остались на оккупированном Гернси или были насильно депортированы в Европу», — зачитала Анна послание от короля.

Принцесса Анна / © Getty Images

В период с 1940 по 1945 год Нормандские острова были оккупированы немецкими войсками, они были единственной частью Британских островов под немецким контролем во время Второй мировой войны. Немецкие войска официально подписали декларацию о капитуляции 9 мая в Гернси, а Сарк был освобожден на следующий день, 10 мая.

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Анна была одета в платье цвета морской волны и светлое пальто с воротником-стойкой, в тон ему подобрала туфли на каблуках, а под мышкой держала небольшую кожаную сумку. Образ принцесса дополнила золотыми серьгами с жемчужинами, шляпой и сделала классическую прическу и легкий макияж.

Напомним, на прошлой неделе принцесса Анна с членами семьи посещала праздничные мероприятия в Лондоне в честь 80-й годовщины завершения Второй мировой войны.

Принцесса Анна, король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images