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В светлом пальто и жемчужных серьгах: королева Сильвия с семьей отпраздновала день рождения мужа-короля
30 апреля шведскому королю Карлу Густаву исполнилось 79 лет. По этому случаю королевская семья организовала праздничные мероприятия.
Мероприятие сопровождалось традиционным празднованием Вооруженных сил во внешнем дворе Королевского дворца в Стокгольме, в котором принимал участие король Карл Густав и его старшие дети — кронпринцесса Виктория и принц Карл Филипп, в то время, как остальные члены семьи собрались на балконе поприветствовать людей.
Королева Сильвия стояла на балконе в компании своих внуков, а также младшей дочери принцессы Мадлен и ее семьи, а также невестки принцессы Софии, которая впервые в этот день появилась на публике вместе с дочерью Инес.
Королева Сильвия в этот день выглядела элегантно и была одета в светлое пальто, у нее на шее был пестрый платок, волосы уложены в прическу, в ушах жемчужные серьги, а на лице легкий макияж. Рядом с ней и королем стояла их старшая внучка принцесса Эстель, дочь кронпринцессы Виктории. Девочка была в красном пальто и черном наряде под ним, с подвеской на шее, а волосы собрала заколкой.
Младшая дочь королевы — принцесса Мадлен — также была в светлом пальто и белом платье, она обнимала свою младшую дочь Адриенн и была запечатлена рядом с мужем Кристофером О’Ниллом и сыном Николасом.