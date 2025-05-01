В светлом пальто и жемчужных серьгах: королева Сильвия с семьей отпраздновала день рождения мужа-короля

Король Карл Густав с семьей / © Getty Images

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Мероприятие сопровождалось традиционным празднованием Вооруженных сил во внешнем дворе Королевского дворца в Стокгольме, в котором принимал участие король Карл Густав и его старшие дети — кронпринцесса Виктория и принц Карл Филипп, в то время, как остальные члены семьи собрались на балконе поприветствовать людей.

Королева Сильвия стояла на балконе в компании своих внуков, а также младшей дочери принцессы Мадлен и ее семьи, а также невестки принцессы Софии, которая впервые в этот день появилась на публике вместе с дочерью Инес.

Шведская королевская семья / © Getty Images

Королева Сильвия в этот день выглядела элегантно и была одета в светлое пальто, у нее на шее был пестрый платок, волосы уложены в прическу, в ушах жемчужные серьги, а на лице легкий макияж. Рядом с ней и королем стояла их старшая внучка принцесса Эстель, дочь кронпринцессы Виктории. Девочка была в красном пальто и черном наряде под ним, с подвеской на шее, а волосы собрала заколкой.

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Принцесса Эстель в красном и королева Сильвия рядом с ней / © Getty Images

Младшая дочь королевы — принцесса Мадлен — также была в светлом пальто и белом платье, она обнимала свою младшую дочь Адриенн и была запечатлена рядом с мужем Кристофером О’Ниллом и сыном Николасом.

Принцесса София с дочерью принцессой Инес на руках, сыновьями и мужем Карлом Филиппом / © Getty Images