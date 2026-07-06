В светлом платье и черных-слингбэках: принцесса Уэльская посетила детскую больницу

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Реклама

Кэтрин вернулась в знакомую детскую больницу, которую она поддерживает уже почти десять лет, чтобы ознакомиться с новыми разработками в области ухода за пациентами и поддержки семей в этом центре.

Это был ее первый визит туда с декабря 2023 года, примерно за месяц до того, как она отошла от выполнения общественных обязанностей на фоне операции на брюшной полости, а позже и диагноза рака.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Кейт надела платье цвета сливочного масла с черными пуговицами и поясом от Suzannah London, осмотрела некоторые палаты и узнала о том, что больница проходит важную программу расширения, которая позволит ей оказывать более широкую помощь детям. Образ свой принцесса дополнила черными туфлями-слингбэками на каблуке Сamilla Elphick, а также черным тонким поясом на талии и бриллиантовыми серьгами-подвесками с жемчугом Annoushka Jewellery.

Реклама

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Визит принцессы Уэльской состоялся на фоне заявления благотворительного подразделения больницы о том, что оно надеется собрать 133 миллиона долларов (100 миллионов фунтов стерлингов) на строительство нового здания, которое будет возведено рядом с существующим.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Кэтрин мило пообщалась с пациентами этой клиники и их родителями, отвечала на разные их вопросы и мило улыбалась, а также получила букет цветов от одной из детей.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Новости партнеров