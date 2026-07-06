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В светлом платье и черных-слингбэках: принцесса Уэльская посетила детскую больницу
Принцесса Уэльская посетила сегодня детскую больницу Эвелина в Лондоне.
Кэтрин вернулась в знакомую детскую больницу, которую она поддерживает уже почти десять лет, чтобы ознакомиться с новыми разработками в области ухода за пациентами и поддержки семей в этом центре.
Это был ее первый визит туда с декабря 2023 года, примерно за месяц до того, как она отошла от выполнения общественных обязанностей на фоне операции на брюшной полости, а позже и диагноза рака.
Кейт надела платье цвета сливочного масла с черными пуговицами и поясом от Suzannah London, осмотрела некоторые палаты и узнала о том, что больница проходит важную программу расширения, которая позволит ей оказывать более широкую помощь детям. Образ свой принцесса дополнила черными туфлями-слингбэками на каблуке Сamilla Elphick, а также черным тонким поясом на талии и бриллиантовыми серьгами-подвесками с жемчугом Annoushka Jewellery.
Визит принцессы Уэльской состоялся на фоне заявления благотворительного подразделения больницы о том, что оно надеется собрать 133 миллиона долларов (100 миллионов фунтов стерлингов) на строительство нового здания, которое будет возведено рядом с существующим.
Кэтрин мило пообщалась с пациентами этой клиники и их родителями, отвечала на разные их вопросы и мило улыбалась, а также получила букет цветов от одной из детей.