В светлом платье и нюдовых лодочках: королева Рания посетила церемонию

Королева Рания появилась на публичной церемонии и поделилась фото с мероприятия в своем Instagram.

Ее Величество королева Иордании присутствовала на церемонии награждения за выдающиеся достижения в области образования Excellence in Education 2024, где чествовала лауреатов.

Рания приехала в платье-миди цвета слоновой кости от бренда Aje, дополнив лук бежевыми туфлями-лодочками Malone Souliers и сумкой Elena Ghisellini, а в руках несла солнцезащитные очки Saint Laurent.

У королевы на шее была золотая цепочка с кулоном, волосы красиво уложены, а на лице макияж. Маникюр Рания сделала в светлом оттенке.

Напомним, ранее ее сын кронпринц Хусейн, который сейчас готовится вместе с женой принцессой Раджвой к рождению первенца, рассказал, как его мать уже занимается шопингом и с нетерпением ждет рождения внука или внучки.

Королева Рания с сыном кронпринцем Хусейном / Фото: Getty Images

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