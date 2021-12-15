В светлом платье и с яркой помадой: королева Елизавета II дала новую аудиенцию

Королева Елизавета II все еще не отправилась в Сандрингем на зимние каникулы.

На днях Ее Величество снова работала. Она провела аудиенцию по видеосвязи из Виндзорского замка. Монарх принимала Микаэлу Кумлин Гранит, посла Королевства Швеции, и ее мужа Якоба Гранита, которые находились в Букингемском дворце.

Врачи запретили королеве принимать участие во многих мероприятиях, рекомендуя ей больше отдыхать, но разрешили выполнять легкие рабочие обязанности, как, например, аудиенции. Пусть на видео, но все равно приятно видеть королеву.

Королева Елизавета II / Getty Images

В этот день 95-летняя Елизавета II была одета в светлое платье с жемчужным колье на шее и в жемчужных серьгах. На груди у Ее Величества была брошка, волосы красиво уложены, а на губах - насыщенная розовая помада. Выглядела Елизавета II потрясающе, и проблемы со здоровьем, которые у нее имеются и которые не афишируются публично, она умело скрывает.

Королева Елизавета II / Getty Images

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