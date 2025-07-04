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В светлом платье и золотых туфлях: королева Матильда сходила на концерт
Королева Матильда посещает гала-концерт «Estivales de la Danse» во Дворце изящных искусств в Брюсселе.
Это мероприятие объединяет мировых звезд танца и бельгийских артистов, которые исполняют известные отрывки из классического и современного репертуара, а также оригинальных хореографических постановок.
На концерт Ее Величество приехала в светлом платье-миди без рукавов с тонким поясом оттенка металлик на талии, обута в золотистые туфли-лодочки на каблуках и в руках держала маленький клатч. У Матильды была фирменная прическа и макияж, в ушах золотые серьги с россыпью камней, широкий золотой браслет на запястье и несколько колец на пальцах.
Несколькими днями ранее монаршая особа сходила в Музей и выбрала для светского выхода платье-рубашку с крупным цветочным принтом, молочную маленькую сумку держала в руках и была обута в светлые туфли из замши на каблуках.