В светлом жакете и интересных туфлях: кронпринцессу Викторию сфотографировали на площади в Париже

В светлом жакете и интересных туфлях: кронпринцессу Викторию сфотографировали на площади в Париже

Наследная шведская принцесса Виктория в рамках своей поездки во Францию посетила мероприятие "Французско-шведский деловой день" на Вандомской площади, в Париже.

На площади уже установили несколько высоких елок, на фоне которых кронпринцесса и сделала фото.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

На мероприятие Виктория приехала в молочно-белой жакете, черной блузке и черных брюках клеш со стрелками, к которым подобрала белые остроносые туфли, украшенные заклепками. Через плечо у принцессы висела черная сумка от Saint Laurent, она по традиции сделала себе прическу с низким пучком, очень нейтральный макияж на лице и надела небольшие серьги-кольца, а также подвеску на шею.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Ранее кронпринцесса посетила Шведский институт, который отмечал 50-летие франко-шведской дружбы. Туда будущая шведская королева приехала в красной юбке от Pär Engsheden и черном полушубке от Filippa K.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

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