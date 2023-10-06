В светлом жакете и с ярким платком: новый аутфит Урсули фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии продемонстрировала на саммите в Испании новый деловой лук.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во второй день Европейского саммита в Гранаде появилась в светлом жакете без воротника, синем топе и серых прямых штанах со стрелками.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

На шее у нее был завязан синий платок с ярким принтом. Обута политик была в бежевые лакированные туфли.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Свой лук она дополнила укладкой с прикорневым объемом, макияжем с розовой помадой и жемчужными серьгами-пусетами.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, в первый день саммита Урсула фон дер Ляйен предстала в голубой блузке с драпировкой и светло-голубом жакете.

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