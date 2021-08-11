В светлом жакете и с золотыми серьгами-пусетами: Елена Зеленская рассказала об украиноязычном аудиогиде в Лондоне

В Великобритании запустили первый украиноязычный аудиогид.

Украинский язык зазвучал теперь и в Великобритании. По инициативе Елены Зеленской в рамках проекта культурной дипломатии в Лондонском Тауэре запустили двадцать седьмой в мире и первый в Великобритании украиноязычный аудиогид.

На своей странице в Instagram первая леди выложила видео, на котором рассказала о Тауэре и о своей поездке в Великобританию в октябре 2020-го, во время которой она присутствовала на подписании Меморандума с Администрацией исторических королевских дворцов о создании первого аудиогида на украинском языке в Великобритании.

"Уверена, что Лондонский Тауэр, открывая двери для украинского языка в Великобритании, станет хорошим началом для его распространения в других культурных и исторических памятниках этой удивительной страны. Украинская продолжает шагать по миру благодаря аудиогидам", — написала она в посте.

На видео жена президента появилась в белом топе, светлом жакете и с аккуратной прической с боковым пробором. В ушах у нее были золотые серьги-пусеты. Нежный макияж завершил деловой образ первой леди.

Елена Зеленская/Служебные видео

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