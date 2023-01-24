В светлом жакете, жемчугах и на каблуке: Урсула фон дер Ляйен на встрече с бельгийской королевой

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила сегодня, 24 января, Королевский дворец в Брюсселе. Там она встретилась с королем Бельгии Филиппом и королевой Матильдой. Встреча прошла в рамках королевского приема руководителей европейских институтов и постоянных представителей, аккредитованных при Евросоюзе.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Getty Images

Там Урсула появилась в деловом аутфите. Она сочетала светлый приталенный двубортный жакет с черной блузкой и широкими черными брюками. Аутфит политик дополнила черными туфлями на каблуке.

Глава Еврокомиссии сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила шею любимым жемчужным ожерельем, а уши – жемчужными серьгами-пусетами.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Getty Images

А королева Матильда продемонстрировала элегантный образ в темном платье миди с интересным принтом и бежевыми туфлями. Аутфит она завершила темно-бежевой сумкой из крокодиловой кожи.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на гала-вечере "Сердце детям" от благотворительной организации Ein Herz fuer Kinder в Берлине появилась в эффектном блестящем платье с эффектом омбре и V-образным вырезом.

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