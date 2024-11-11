В светлых оттенках и с ярким мейкапом: красивая королева Максима посетила торжественное мероприятие

Открытие светового произведения искусства знаменует завершение реставрации башни Домского собора, которая длилась пять лет.

"Королева Максима и мэр Утрехта включают новое освещение Домской башни. Это означает, что реставрация самой высокой церковной башни в Нидерландах официально завершена спустя пять лет! В ходе реставрации почти 10 000 кусков камня были осмотрены один за другим и оценены, нуждаются ли они в замене", - говорится в подписи под опубликованным в королевском аккаунте видео.

Максима сияла на мероприятии в аутфите от своего любимого бренда Natan Сouture. На ней был короткий топ, широкие брюки, светлое пальто без воротника и обула белые высокие кожаные сапоги на каблуках Gianvito Rossi, а в руках держала клатч Hermes.

У Ее Величества были распущены волосы, в ушах сверкали крупные серьги с камнями и кольцо с камнем было на пальце. Королева также сделала выразительный вечерний макияж, светлый маникюр и надела несколько браслетов.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На днях мы рассказывали, как королева Максима пренебрегла визитом к мастеру маникюра.

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