В свитере горчичного цвета и с серьгами-дугами: новый выход Елены Зеленской

Первая леди Украины рассказала, где она побывала во время своего визита во Львовскую область.

Елена Зеленская приняла участие в мероприятии, на котором говорили о проекте "Медико-психологическая помощь" на вокзале во Львове, куда с начала полномасштабного вторжения приезжало очень много людей со всей страны. Проект помогает новоприбывшим адаптироваться и определиться, что делать.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Они встречают, стабилизируют, кормят, консультируют, помогают с проживанием или дальнейшим маршрутом, потому что координируются с гуманитарными сообществами, которые отправляются с вокзала в Евросоюз. Чтобы оказать помощь всем, здесь работают круглосуточно. Среди волонтеров немало ВПЛ, которые по себе знают, как тяжело ехать из дома в неизвестность. Старшему из тех, кто приходит сюда помогать бесплатно, 73 года", — написала первая леди в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена призналась, что была рада познакомиться и пообщаться с этими неравнодушными людьми.

"Каждый день они пропускают через себя сотни чужих судеб, историй и много боли. Сами говорят: если после общения с ними растерянность и боль войны уменьшаются, это значит, что они работают не зря.

Просто еще один пример взаимоподдержки украинцев. Обычный подвиг помощи. То, на чем держится страна. Страна Людей и для Людей", — добавила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в любимом теплом свитере горчичного цвета с высокой горловиной и в черных широких штанах со стрелками. Аутфит она дополнила черными лакированными лоферами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала прическу с плетением сзади, выпустив спереди пряди, и нежный макияж. В ушах у нее были золотые серьги-дуги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В этом же образе Зеленская также посетила семью Паскевичей, которые создали детский дом семейного типа.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на международной конференции "Объединенные ради справедливости" Елена предстала в черном деловом костюме и лавандовой рубашке. К лацкану первая леди прикрепила символическую брошь в виде карты Украины от бренда Gasanova.

Читайте также: