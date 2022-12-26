В свитере горчичного оттенка и любимых серьгах-петушках: Елена Зеленская прочитала детям книгу в больнице

Первая леди Украины побывала в "Охматдете", где почитала маленьким пациентам отрывок из книги.

Елена Зеленская посетила больницу "Охматдет", где в отделении трансплантации костного мозга и иммунотерапии почитала маленьким пациентам отрывки из классической книги Элеонор Портер "Полианна".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"У героини, девочки Полианны, непростая жизнь. Она потеряла родителей, живет среди чужих людей, теряет способность ходить… И все-таки встречает каждый день с надеждой на лучшее. Непобедимая оптимистка Полианна уже более ста лет передает этот оптимизм маленьким читателям, особенно тем., кто, как и она, оказался в затруднительной ситуации и должен бороться за жизнь", — сказала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди тоже привезла детям новинки детской литературы. Еще она присоединилась к рядам потенциальных доноров костного мозга, оставив соответствующие данные в базе Украинского реестра доноров костного мозга.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Для похода в больницу Зеленская выбрала удобный лук. На ней был свитер горчичного оттенка с высокой горловиной и широкие джинсы. Волосы она собрала сзади и сделала легкий макияж. Аутфит Елена завершила любимыми золотистыми серьгами в виде петушков от украинского бренда GUNIA Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская в черном платье с V-образным вырезом встретилась с руководителями дипломатических учреждений.

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