В свитере и кожаной куртке: княгиня Шарлин сходила на рабочее мероприятие

Вместе с президентом Федерации регби Монако княгиня представила футболки сборной Княжества по регби U16 для участия в престижном турнире Dubai7s.

"Федерация регби Монако и Фонд принцессы Монако Шарлин, объединенные этим обязательством, продолжают продвигать эти инициативы, объединяя молодых людей вокруг таких ценностей, как дисциплина, уважение и солидарность. Мы желаем нашей команде U16 удачи на этом международном соревновании и благодарим всех, кто своей поддержкой помогает продвигать монакское регби за пределами наших границ", - говорится в подписи под фотографиями.

Шарлин приехала на встречу в черном трикотажном свитере с высокой горловиной и кожаной куртке винного цвета. В ушах у Ее Высочества были золотые серьги, волосы уложены в прическу, а на лице макияж глаз со светлыми тенями и блеск на губах.

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Напомним, вчера княгиня Шарлин посетила церемонию вручения премии World Rugby Awards 2024, прошедшую в Sporting Monte-Carlo в Монако, где появилась в эффектном синем платье с пикантным декольте.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

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