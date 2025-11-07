В свитре и простых джинсах: как королева Летиция выглядит в повседневной жизни

Королева Летиция / © Getty Images

Это крупнейшая в Испании выставка органических продуктов и ответственного потребления, в которой принимают участие более 500 экспонентов и 50 000 посетителей.

Визит королевы был настолько неожиданным, что даже министр сельского хозяйства Луис Планас не смог её сопровождать, хотя и был на месте всего несколькими часами ранее. Обычно на подобных мероприятиях монарха сопровождает член правительства.

Летиция была в самом обычном образе: тонком трикотажном белом свитере, темных джинсах и черных ботинках, волосы распущены, на лице легкий макияж, а на пальце любимое кольцо Coreterno. На плече у нее была объемная серая сумка, на которой висел светлый тренч. Королева любезно делала селфи с посетителями, которые подходили к ней с просьбой сфотографироваться.

А на днях, напомним, королева Летиция посетила церемонию вручения Национальных премий в области инноваций и дизайна 2024 и 2025 годов, которая прошла в Мадриде, где появилась в красивом осеннем образе от Massimo Dutti.