ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

В свитре и простых джинсах: как королева Летиция выглядит в повседневной жизни

Королева Летиция посетила выставку BioCultura, проходившую в выставочном центре Ifema в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Это крупнейшая в Испании выставка органических продуктов и ответственного потребления, в которой принимают участие более 500 экспонентов и 50 000 посетителей.

Визит королевы был настолько неожиданным, что даже министр сельского хозяйства Луис Планас не смог её сопровождать, хотя и был на месте всего несколькими часами ранее. Обычно на подобных мероприятиях монарха сопровождает член правительства.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция была в самом обычном образе: тонком трикотажном белом свитере, темных джинсах и черных ботинках, волосы распущены, на лице легкий макияж, а на пальце любимое кольцо Coreterno. На плече у нее была объемная серая сумка, на которой висел светлый тренч. Королева любезно делала селфи с посетителями, которые подходили к ней с просьбой сфотографироваться.

А на днях, напомним, королева Летиция посетила церемонию вручения Национальных премий в области инноваций и дизайна 2024 и 2025 годов, которая прошла в Мадриде, где появилась в красивом осеннем образе от Massimo Dutti.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
77
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie