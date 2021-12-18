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В кардигане от Miu Miu: первое фото герцогини Кембриджской с трейлера рождественского концерта

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В кардигане от Miu Miu: первое фото герцогини Кембриджской с трейлера рождественского концерта

Герцогини Кембриджской / Getty Images

Для такого масштабного мероприятия герцогиня отдала предпочтение очень милому образу.

Герцогиня Кембриджская стала ведущей праздничного концерта в Вестминстерском аббатстве Royal Carols: Together at Christmas, который будет транслироваться в канун Рождества (по западному обряду - 24 декабря) на канале ITV. Первый трейлер мероприятия появился на официальной странице Вестминстерского аббатства в Twitter.

"Я так рада, что проведу трансляцию Together at Christmas здесь, в Вестминстерском аббатстве", - сообщила Кэтрин в трейлере.

Для своего появления в видео она выбрала очень милый красный кашемировый кардиган от бренда Miu Miu с белым хлопковым воротником, также его украшал цветочный рисунок, геометрический узор и крупные белые пуговицы. Дополнили этот образ красивая прическа и макияж.

Герцогини Кембриджской / © Getty Images
Герцогини Кембриджской / Getty Images

Запись концерта велась в начале месяца. Кейт прибыла в Вестминстерское аббатство в ярко-красном платье-пальто от Catherine Walker с эффектным воротником-бантом и соответствующими пуговицами. В качестве аксессуаров герцогиня надела красные туфли от Gianvito Rossi  и взяла в руку красный клатч. Она также надела пару сережек, которые подходили к ее обручальному кольцу с сапфиром и ранее принадлежали прабабушке принца Уильяма.

Герцогиня Кембриджская / © Getty Images
Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Напомним, что запись концерта должен был транслировать канал BBC, но после недавнего скандала королевская семья отдала право трансляции каналу ITV.

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