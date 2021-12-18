В кардигане от Miu Miu: первое фото герцогини Кембриджской с трейлера рождественского концерта

В кардигане от Miu Miu: первое фото герцогини Кембриджской с трейлера рождественского концерта

Для такого масштабного мероприятия герцогиня отдала предпочтение очень милому образу.

Герцогиня Кембриджская стала ведущей праздничного концерта в Вестминстерском аббатстве Royal Carols: Together at Christmas, который будет транслироваться в канун Рождества (по западному обряду - 24 декабря) на канале ITV. Первый трейлер мероприятия появился на официальной странице Вестминстерского аббатства в Twitter.

"Я так рада, что проведу трансляцию Together at Christmas здесь, в Вестминстерском аббатстве", - сообщила Кэтрин в трейлере.

Join us on @ITV at 7.30pm on Christmas Eve as HRH The Duchess of Cambridge hosts carols from the Abbey



'Together at Christmas' celebrates those who have gone above and beyond to support their communities in 2021, and includes music, readings and special performances pic.twitter.com/EKTnFmBkHY — Westminster Abbey (@wabbey) December 17, 2021

Для своего появления в видео она выбрала очень милый красный кашемировый кардиган от бренда Miu Miu с белым хлопковым воротником, также его украшал цветочный рисунок, геометрический узор и крупные белые пуговицы. Дополнили этот образ красивая прическа и макияж.

Герцогини Кембриджской / Getty Images

Запись концерта велась в начале месяца. Кейт прибыла в Вестминстерское аббатство в ярко-красном платье-пальто от Catherine Walker с эффектным воротником-бантом и соответствующими пуговицами. В качестве аксессуаров герцогиня надела красные туфли от Gianvito Rossi и взяла в руку красный клатч. Она также надела пару сережек, которые подходили к ее обручальному кольцу с сапфиром и ранее принадлежали прабабушке принца Уильяма.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Напомним, что запись концерта должен был транслировать канал BBC, но после недавнего скандала королевская семья отдала право трансляции каналу ITV.

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