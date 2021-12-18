В кардигане от Miu Miu: первое фото герцогини Кембриджской с трейлера рождественского концерта

Для такого масштабного мероприятия герцогиня отдала предпочтение очень милому образу.
Герцогиня Кембриджская стала ведущей праздничного концерта в Вестминстерском аббатстве Royal Carols: Together at Christmas, который будет транслироваться в канун Рождества (по западному обряду - 24 декабря) на канале ITV. Первый трейлер мероприятия появился на официальной странице Вестминстерского аббатства в Twitter.
"Я так рада, что проведу трансляцию Together at Christmas здесь, в Вестминстерском аббатстве", - сообщила Кэтрин в трейлере.
Join us on @ITV at 7.30pm on Christmas Eve as HRH The Duchess of Cambridge hosts carols from the Abbey— Westminster Abbey (@wabbey) December 17, 2021
'Together at Christmas' celebrates those who have gone above and beyond to support their communities in 2021, and includes music, readings and special performances pic.twitter.com/EKTnFmBkHY
Для своего появления в видео она выбрала очень милый красный кашемировый кардиган от бренда Miu Miu с белым хлопковым воротником, также его украшал цветочный рисунок, геометрический узор и крупные белые пуговицы. Дополнили этот образ красивая прическа и макияж.
Запись концерта велась в начале месяца. Кейт прибыла в Вестминстерское аббатство в ярко-красном платье-пальто от Catherine Walker с эффектным воротником-бантом и соответствующими пуговицами. В качестве аксессуаров герцогиня надела красные туфли от Gianvito Rossi и взяла в руку красный клатч. Она также надела пару сережек, которые подходили к ее обручальному кольцу с сапфиром и ранее принадлежали прабабушке принца Уильяма.
Напомним, что запись концерта должен был транслировать канал BBC, но после недавнего скандала королевская семья отдала право трансляции каналу ITV.
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