В свитере тыквенного оттенка и черных джинсах: кандидат в президенты США встретилась с избирателями

Никки Хейли в комфортном луке появилась на предвыборном мероприятии.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший посол в ООН Никки Хейли посетила Нью-Йорк в рамках своей предвыборной кампании.

Никки Хейли / Фото: Associated Press

Там Хейли появилась в теплом свитере тыквенного цвета, который сочетала с черными джинсами-клеш.

Никки Хейли / Фото: Associated Press

Политик сделала аккуратную укладку и макияж с помадой шоколадного оттенка. На шее у нее была подвеска на цепочке, а на руках – кольца и браслеты.

Никки Хейли / Фото: Associated Press

Никки Хейли / Фото: Associated Press

Напомним, на митинге в Нью-Хэмпшире Никки Хейли появилась в синем жаккардовом цветочном платье миди с рюшами на рукавах.

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