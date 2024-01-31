В свитере тыквенного оттенка и черных джинсах: кандидат в президенты США встретилась с избирателями

Никки Хейли в комфортном луке появилась на предвыборном мероприятии.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший посол в ООН Никки Хейли посетила Нью-Йорк в рамках своей предвыборной кампании.
Там Хейли появилась в теплом свитере тыквенного цвета, который сочетала с черными джинсами-клеш.
Политик сделала аккуратную укладку и макияж с помадой шоколадного оттенка. На шее у нее была подвеска на цепочке, а на руках – кольца и браслеты.
Напомним, на митинге в Нью-Хэмпшире Никки Хейли появилась в синем жаккардовом цветочном платье миди с рюшами на рукавах.
Читайте также: