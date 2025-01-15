В свитере, юбке-миди и пальто: принцесса Уэльская вышла в свет в элегантном аутфите

Принцесса Уэльская Кейт вчера, 14 января, нанесла не анонсированный визит в больницу Royal Marsden Hospital в лондонском районе Челси, где проходила лечение от рака.
Это было первое появление принцессы Уэльской в новом году, визит, о котором не сообщалось ранее, поскольку Кэтрин хотела сделать сюрприз пациентам, которые сейчас так же, как и она ранее, проходят курс терапии.
Для нового выхода в свет принцесса Кейт выбрала коричневое пальто в клетку, сшитое на заказ брендом Blaze Milano. Под пальто она надела кашемировый свитер бордового цвета с высокой горловиной Kiltane, юбку длины-миди Edeline Lee, обула туфли-лодочки коричневого цвета Russell & Bromley, а в руках несла маленькую сумку Morgan.
Принцесса Уэльская распустила свои длинные волосы и накрутила их легкими волнами, у нее был дневной макияж в натуральных оттенках, а на пальце сверкало кольцо с сапфирами, которое Кэтрин теперь носит вместо своего помолвочного кольца, принадлежащего принцессе Диане.
Напомним, после визита принцессы Уэльской в клинику они с принцем Уильямом сделали громкое заявление.
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