В своем репертуаре: Дональд Трамп дал резкий комментарий о Меган Маркл

Не так проста Меган Маркл, если о ней в интервью говорит экс-президент США Дональд Трамп.

Бывший президент США сказал, что никогда не был поклонником герцогини Сассекской и подверг критике ее отношения с принцем Гарри.

Трамп обвинил герцогиню Сассекскую в "использовании" принца Гарри и "неуважении" к королеве в широкомасштабном интервью. В разговоре с Найджелом Фараджем из GB News во Флориде бывший президент США сказал, что не был поклонником герцогини Сассекской с "первого дня", пишет Sky News.

Дональд Трамп и королева Елизавета II / Associated Press

Ссылаясь на Меган Маркл, Трамп сказал: "Я не являюсь ее поклонником. Я не был им с первого дня. Я думаю, что Гарри ужасно использовали, и я думаю, что когда-нибудь он пожалеет об этом". "Я думаю, это испортило его отношения с семьей, и это вредит королеве", - заявил политик.

Найджел Фарадж попросил прокомментировать ситуацию, в которой Меган, герцогиня Сассекская, использовала свой титул для лоббирования членов Конгресса в вопросе принятия закона об оплачиваемом декретном отпуске для родителей. И Трамп прокомментировал: "Она пытается делать то, что я считаю очень неуместным. Я думаю, что она очень неуважительно относится к королевской семье и, самое главное, к королеве".

Дональд Трамп и королева Елизавета II / Associated Press

Впервые Трамп комментировал действия Меган, когда они с Гарри в сентябре 2020 года в публичном обращении призывали людей голосовать на выборах, тогда Трамп сказал репортерам: "Я не являюсь ее поклонником, и я сказал это, и она, вероятно, слышала это. Но я желаю Гарри удачи, потому что она ему понадобится".

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

После того как Меган и Гарри заявили о выходе из королевской семьи, Дональд Трамп писал в Твиттере пост: "Я большой друг и поклонник королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за их охрану. Они должны платить!" Также господин Трамп всегда заявлял, что очень уважает королеву Елизавету II и считает ее великой женщиной и исторической личностью.

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