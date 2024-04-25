В своей стихии: княгиня Шарлин приехала на мероприятие к юным пловцам

Княгиня Шарлин, как бывшая пловчиха, уделяет много времени вопросам безопасности на воде.

На днях Шарлин посетила мероприятие, которое так и называлось "Безопасность на воде", организованное Фондом княгини Шарлин в преддверии турнира Sainte Dévote.

Более 96 детей приняли участие в водных развлечениях в бассейне стадиона "Луи-II" в присутствии Ее Светлости принцессы Монако.

Эти мероприятия были организованы Фондом принцессы Монако Шарлен под руководством Пьера Фроллы и его команды из Монакской морской академии при поддержке Красного Креста Монако.

Шарлин с удовольствием пообщалась с детьми и поделилась с ними ценными практическими советами. А снимки опубликовали на официальной странице княжеской четы в Instagram. Их автором стал традиционно Эрик Матон.

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Княгиня была одета в этот день в белую рубашку, серые брюки и красную куртку. Она сделала свою фирменную прическу и макияж.

Ранее Шарлин вместе с мужем Альбером II посетили спортивный турнир, приехав поддержать молодых спортсменов с разных стран.

Княгиня Монако Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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