В таком пальто мы ее еще не видели: принцесса Анна посетила мероприятие с мужем и королем
Принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоренс посетили воскресную службу в церкви в Сандрингеме.
Сестра короля Чарльза приехала на мероприятие в коричневом пальто, меховой шапке, бежевой юбке длины миди, обута в высокие сапоги, а под мышкой держала маленькою коричневою сумку из замши. Волосы Анна собрала в классическою прическу, подчеркнула помадой губы и надела жемчужные серьги.
Королевскую принцессу на службу сопровождал ее муж Тимоти. Он вместе с Анной также посещал рождественскую службу в этой же церкви несколько дней назад. В тот день, напомним, принцесса надела красное пальто и сочеталась в идеальной фэшн-тандеме с королевой Камиллой.
Напомним, сегодняшнюю службу посетил также король Чарльз, его младший брат принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи.