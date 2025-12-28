ТСН в социальных сетях

Общество
218
1 мин

В таком пальто мы ее еще не видели: принцесса Анна посетила мероприятие с мужем и королем

Принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоренс посетили воскресную службу в церкви в Сандрингеме.

Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Сестра короля Чарльза приехала на мероприятие в коричневом пальто, меховой шапке, бежевой юбке длины миди, обута в высокие сапоги, а под мышкой держала маленькою коричневою сумку из замши. Волосы Анна собрала в классическою прическу, подчеркнула помадой губы и надела жемчужные серьги.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Королевскую принцессу на службу сопровождал ее муж Тимоти. Он вместе с Анной также посещал рождественскую службу в этой же церкви несколько дней назад. В тот день, напомним, принцесса надела красное пальто и сочеталась в идеальной фэшн-тандеме с королевой Камиллой.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / © Getty Images

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / © Getty Images

Напомним, сегодняшнюю службу посетил также король Чарльз, его младший брат принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи.

Король Чарльз, герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Король Чарльз, герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

