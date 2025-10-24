В темно-баклажановом костюме и блузке с драпировкой: Елена Зеленская встретилась с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит

Кронпринцесса Метте-Марит и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская встретилась с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит. Первая леди поблагодарила ее за поддержку украинцев.

«Норвегия входит в тройку стран с наибольшими объемами военной помощи Украине в 2025 году. Ваша гуманитарная и гражданская поддержка помогают нам восстанавливать разрушенные российскими оккупантами больницы, школы, детские сады, жилые дома», — сказала супруга президента.

На встрече Зеленская предстала в красивом деловом образе. На ней был темно-баклажановый костюм, состоящий из удлиненного жакета с акцентом на талии и брюк-палаццо со стрелками. На ней также была белая блузка с драпировкой и высокой горловиной. Аутфит Елена дополнила темными остроносыми туфлями.

Первая леди сделала элегантную собранную прическу с боковым пробором и выпущенной прядью с одной стороны и мейкап в нежных оттенках. Из украшений она использовала лаконичные серьги и символическую золотую брошь из коллаборации украинских брендов Guzema Fine Jewelry X Gunia Project.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в бежевом костюме встретилась с президентом Стортинга Норвегии Масудом Гарахани.