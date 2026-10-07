В темно-баклажановом костюме и с золотистой брошью: Елена Зеленская открыла форум культурной дипломатии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская открыла Международный форум культурной дипломатии — ежегодную конференцию, которая объединяет ведущих украинских и зарубежных экспертов для обсуждения будущего международных культурных отношений.

Для мероприятия первая леди выбрала костюм темно-баклажанового оттенка. Он состоял из жакета на застежке и широких брюк со стрелками.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская дополнила наряд черными кожаными туфлями-лодочками с заостренным носком на шпильках. В ушах у нее были золотые серьги. На лацкане жакета супруга президента закрепила одну из своих любимых символических золотых брошей — «Независимая», созданную украинскими брендами Guzema Fine Jewelry и Gunia Project к 30-летию независимости Украины. Её дизайн вдохновлён цветочными мотивами украинских рушников XIX–XX веков, в частности элементами Древа жизни, которые символизируют связь поколений, бесконечность жизни и три уровня Вселенной.

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Елена сделала волнистую укладку с боковым пробором и нежный макияж.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На форуме дипломаты, деятели искусства, исследователи, представители власти и международных организаций обсуждают культурную дипломатию как инструмент «мягкой силы». Среди тем — безопасность, деколонизация, противодействие российской пропаганде и интеграция Украины в мировое культурное пространство.

В своём выступлении Зеленская подчеркнула, что знакомство с другой страной часто начинается с книги, песни, фильма или встречи с человеком. По её словам, культура помогает Украине рассказывать миру о себе на языке эмоций и чувств, понятном без перевода, и звучит наравне с профессиональными дипломатами на международных площадках.

Напомним, ранее Елена Зеленская появилась на публике с золотой брошью «Бадем»от украинского бренда Courabié стоимостью 12 500 гривен.

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