В темно-бирюзовом костюме и с брошью-трезубцем: Елена Зеленская на деловой встрече

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская встретилась с уполномоченным правительства Швейцарии по Украине Жаком Гербером. Они обсудили реформу системы школьного питания, являющуюся одной из приоритетных инициатив супруги президента.

© Instagram Елены Зеленской

Первая леди поблагодарила посольство Швейцарии и швейцарско-украинские проекты DECIDE и «Действуем для здоровья», которые стали одними из первых международных партнеров реформы.

«Основными вызовами, если учесть расширение программы, остаются инфраструктура и кадры. На сегодняшний день только 20% от общего количества кухонь и столовых в стране отвечают современным требованиям. Для подготовки поваров в Украине уже функционируют 17 учебно-практических центров, шесть из которых были созданы при поддержке Швейцарии. Цель – создать не менее 60 таких центров», – отметила Зеленская.

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© Instagram Елены Зеленской

На встрече первая леди предстала в деловом темно-бирюзовом костюме, состоявшем из удлиненного жакета с пуговицами в тон и прямых брюк со стрелками. Талию Зеленская подчеркнула тонким черным ремешком.

© Instagram Елены Зеленской

К лацкану жакета Елена прикрепила золотую брошь в виде трезубца от украинского бренда Gunia Project. У нее была аккуратная укладка с боковым пробором, макияж в нежных оттенках и золотые серьги в ушах.

© Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская появилась в видеообращении в элегантном синем жакете без воротника с тонким синим ремешком на талии и брошью в виде птички.