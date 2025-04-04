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В темно-бирюзовом костюме и с брошью-трезубцем: Елена Зеленская на деловой встрече
Первая леди Украины обсудила с уполномоченным правительством Швейцарии реформу системы украинского школьного питания.
Елена Зеленская встретилась с уполномоченным правительства Швейцарии по Украине Жаком Гербером. Они обсудили реформу системы школьного питания, являющуюся одной из приоритетных инициатив супруги президента.
Первая леди поблагодарила посольство Швейцарии и швейцарско-украинские проекты DECIDE и «Действуем для здоровья», которые стали одними из первых международных партнеров реформы.
«Основными вызовами, если учесть расширение программы, остаются инфраструктура и кадры. На сегодняшний день только 20% от общего количества кухонь и столовых в стране отвечают современным требованиям. Для подготовки поваров в Украине уже функционируют 17 учебно-практических центров, шесть из которых были созданы при поддержке Швейцарии. Цель – создать не менее 60 таких центров», – отметила Зеленская.
На встрече первая леди предстала в деловом темно-бирюзовом костюме, состоявшем из удлиненного жакета с пуговицами в тон и прямых брюк со стрелками. Талию Зеленская подчеркнула тонким черным ремешком.
К лацкану жакета Елена прикрепила золотую брошь в виде трезубца от украинского бренда Gunia Project. У нее была аккуратная укладка с боковым пробором, макияж в нежных оттенках и золотые серьги в ушах.
Напомним, Елена Зеленская появилась в видеообращении в элегантном синем жакете без воротника с тонким синим ремешком на талии и брошью в виде птички.