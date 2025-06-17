В темно-изумрудном костюме и с брошкой-трезубцем: Елена Зеленская в Вене

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская вместе с мужем-президентом Владимиром Зеленским посетили Вену. Там они встретились с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и его супругой Дорис Шмидауэр.

Президентские супруги Украины и Австрии / © Instagram Елены Зеленской

Первые леди ознакомились с внедрением безбарьерности, приняли участие в открытии еще одного украиноязычного аудиогида — в музее Леопольда в Вене.

Президентские супруги Украины и Австрии / © Instagram Елены Зеленской

«Во время, когда Россия уничтожает наши музеи, распространение украинского языка в памятниках мира — форма культурного сопротивления российской агрессии, противостояние уничтожению нашей идентичности», — сказала Зеленская.

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Дорис Шмидауэр и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Они также посетили инфоцентр U2/U5, демонстрирующий интеграцию инклюзивности в городскую транспортную инфраструктуру, и Венский дневной центр для престарелых и людей с инвалидностью. Зеленская также пообщалась с украинским обществом города.

Дорис Шмидауэр и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

В Вене Елена предстала в деловом темно-изумрудном костюме, состоявшем из удлиненного жакета на запах и широких брюк со стрелками. Талию она подчеркнула поясом-шнурком в тон. Свой лук первая леди дополнила темно-бордовыми остроносыми туфлями-лодочками.

Президентские супруги Зеленские в Австрии / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж и прикрепила к жакету золотую брошь в виде трезубца от украинского бренда Gunia Project.

Елена Зеленская и Дорис Шмидауэр / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская красивой вышиванке и классических штанах показалась в библиотеке.

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