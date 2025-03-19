В темно-изумрудном костюме и с брошью-колоском: Елена Зеленская встретилась со своей коллегой в Финляндии

Елена Зеленская обсудила с первой леди Финляндии новые общие проекты, в том числе в сфере образования.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская с официальным визитом находятся в Финляндии. В рамках этой поездки Елена Зеленская встретилась со своей коллегой – первой леди Сюзанн Иннес-Стубб, которую поблагодарила за поддержку Украины. Они обсудили новые общие проекты, в частности, в сфере образования.

Елена и Владимир Зеленские/Telegram Елены Зеленской

"Финляндия – лидер по построению системы укрытий: более 90% населения обеспечено защитными сооружениями. Это именно то, чем занимается мой Фонд, восстанавливая укрытия для школ.

Финляндию с ее передовым опытом имеем как образец и реформируя систему нашего школьного питания.

Нынешний визит знаковый для меня еще и тем, что сегодня впервые подпишем меморандум о присоединении двух финских университетов (Хельсинки и Тампере) в Глобальную коалицию украинских студий. Это шаг к лучшему взаимному познанию наших стран", – отметила первая леди Украины.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Во время встречи Зеленская появилась в деловом темно-изумрудном костюме, который состоял из широких брюк со стрелками и жакета на запах с таким же поясом. Из жакета выглядывал бежевый платок или блузка.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

У первой леди была аккуратная укладка, макияж в нежных оттенках, золотые серьги в ушах и золотая брошь в виде колоска пшеницы, прикрепленная к жакету.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская, прибыв в Финляндии, вышла из самолета в черном элегантном пальто, черной рубашке и штанах.

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