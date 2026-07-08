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В темно-изумрудном костюме и с красивой прической: Елена Зеленская встретилась с турецкой коллегой
Первая леди Украины продемонстрировала стильный деловой образ.
Елена Зеленская в рамках рабочего визита в Турцию встретилась с первой леди страны Эмине Эрдоган.
Для официальной встречи в Анкаре первая леди Украины выбрала темно-изумрудный костюм, состоящий из двубортного жакета с застежкой и широких брюк со стрелками. Талию она подчеркнула поясом-шнурком в тон наряда.
Елена дополнила свой наряд черными туфлями-лодочками с заостренным носком. Из украшений она выбрала лаконичные золотые серьги и интересную брошь. Волосы Зеленская уложила в красивые мягкие локоны.
Эмине Эрдоган появилась в светло-сером ансамбле, состоящем из длинного жакета А-силуэта с декоративной отделкой на воротнике, плечах и рукавах, широких брюк в тон и хиджаба. Комплект первая леди Турции дополнила очками, брошью и кольцами.
«Благодарю коллегу, первую леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, за возможность принять участие в панельной дискуссии в рамках саммита НАТО в Анкаре.
Тема — безопасность детей в цифровой среде — очень важна для Украины. Ведь российский агрессор не только создает физическую опасность, но и несет ее в цифровом пространстве нашим подросткам. Как именно — расскажу во время дискуссии и в отдельном посте», — написала Зеленская в посте об их встрече.