В темно-изумрудной рубашке и штанах-палаццо: Елена Зеленская встретилась со студентами университета Сорбонна

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита во Францию посетила университет Сорбонна, где встретилась со студентами, в том числе украинскими. Они поговорили о том, может ли агрессия стать нормой международных отношений и о критическом мышлении как силе, противостоящей тирании.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская также приняла участие в открытии представительства Украинского института в Париже. Первая леди отметила, что Россия уничтожает украинскую культуру сейчас, а столетиями присваивала ее.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Если спросить сейчас у многих европейцев, что они знают об Украине не по новостям, а по сфере культуры, по книгам, которых наших классических художников, писателей, наверное, это будет сложным вопросом. Обидно, что мир начинает больше узнавать об украинской культуре и наш вклад в мировую только через российское нападение. Но хорошо, что узнает. Потому что наша культура доказывает: мы есть, всегда были и будем. Хоть бы как империя хотела — и сейчас хочет — нас снова присвоить", — сказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в деловом сером костюме, состоявшем из жакета и брюк-палаццо, и в темно-изумрудной рубашке. Обута она была в черные туфли на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой образ Елена дополнила аккуратной укладкой с локонами, нежным макияжем и золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на встречу со своей французской коллегой Брижит Макрон надела бежевый наряд от украинского бренда, который сочетала с коричневыми туфлями.

Читайте также: