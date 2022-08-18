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В темно-сером наряде и с жемчужными украшениями: императрица Японии Масако на панихиде в Токио

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В темно-сером наряде и с жемчужными украшениями: императрица Японии Масако на панихиде в Токио

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Императорские супруги посетили мероприятие в столице Японии.

Император Японии Нарухито и императрица Масако приняли участие в панихиде, посвященной 77-летию поражения Японии во Второй мировой войне. Мероприятие состоялось в зале Nippon Budokan в Токио.

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press
Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Императрица появилась там в скромном виде. На ней был темно-серый костюм и такого же цвета элегантная шляпа. Аутфит Масако дополнила жемчужным ожерельем и массивными серьгами из жемчуга. Макияж с акцентом на глазах завершил ее образ.

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press
Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Император Нарухито был одет в черный фрак, жилет, белую рубашку и светло-серый галстук.

Напомним, 23 февраля, у японского императора Нарухито день рождения – ему исполнилось 62. По єтому поводу Его Величество вместе с женой – императрицей Масако – снялись в праздничной фотосессии.

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