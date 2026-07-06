В темно-шоколадном костюме и на высоких каблуках: Елена Зеленская в Одессе

Елена и Владимир Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским посетила презентацию нового центра помощи жертвам военных травм Superhumans Odesa, который будет специализироваться на оказании помощи людям, пострадавшим в результате войны. Это уже третий центр Superhumans после учреждений во Львове и Днепре.

Фотографии с мероприятия она опубликовала в своем Telegram-канале.

© Instagram Елены Зеленской

«Важно, что вместе с центром расширяется и его философия. Ведь с самого первого дня Superhumans задумывался не просто как больница. Это место, где формируется новая норма жизни. Здесь человек после самой тяжелой травмы перестает быть лишь пациентом. Он вновь становится человеком, который может работать, любить, воспитывать детей, заниматься спортом, мечтать и строить свое будущее. Здесь возвращают не только физические возможности. Здесь возвращают веру в себя», — подчеркнула Зеленская.

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© Instagram Елены Зеленской

Для публичного мероприятия первая леди выбрала стильный деловой образ. На ней был темно-шоколадный костюм, состоящий из двубортного жакета свободного кроя с пуговицами карамельного оттенка и широких прямых брюк. Под жакет Елена надела базовый светлый топ, который освежил монохромный ансамбль.

© Instagram Елены Зеленской

Образ Зеленской дополнили черные кожаные туфли на высоких каблуках. Волосы она собрала в низкий хвост с прямым пробором, оставив спереди прядь-локон, и нанесла макияж в нежных оттенках. Свой образ Елена дополнила золотыми серьгами.

© Instagram Елены Зеленской

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