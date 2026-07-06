ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
191
Время на прочтение
1 мин

В темно-шоколадном костюме и на высоких каблуках: Елена Зеленская в Одессе

Первая леди Украины вместе со своим мужем-президентом посетила мероприятие, на котором был представлен центр помощи жертвам военных травм Superhumans Odesa.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским посетила презентацию нового центра помощи жертвам военных травм Superhumans Odesa, который будет специализироваться на оказании помощи людям, пострадавшим в результате войны. Это уже третий центр Superhumans после учреждений во Львове и Днепре.

Фотографии с мероприятия она опубликовала в своем Telegram-канале.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

«Важно, что вместе с центром расширяется и его философия. Ведь с самого первого дня Superhumans задумывался не просто как больница. Это место, где формируется новая норма жизни. Здесь человек после самой тяжелой травмы перестает быть лишь пациентом. Он вновь становится человеком, который может работать, любить, воспитывать детей, заниматься спортом, мечтать и строить свое будущее. Здесь возвращают не только физические возможности. Здесь возвращают веру в себя», — подчеркнула Зеленская.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Для публичного мероприятия первая леди выбрала стильный деловой образ. На ней был темно-шоколадный костюм, состоящий из двубортного жакета свободного кроя с пуговицами карамельного оттенка и широких прямых брюк. Под жакет Елена надела базовый светлый топ, который освежил монохромный ансамбль.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Образ Зеленской дополнили черные кожаные туфли на высоких каблуках. Волосы она собрала в низкий хвост с прямым пробором, оставив спереди прядь-локон, и нанесла макияж в нежных оттенках. Свой образ Елена дополнила золотыми серьгами.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
191
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie