В темно-шоколадном жакете и с ярким платком-паше: красивая Елена Зеленская в Нью-Йорке
Первая леди Украины вместе с мужем-президентом приехала на 80-ю сессию Генассамблеи ООН.
Елена Зеленская в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке приняла участие в специальном образовательном мероприятии, посвященном школьному образованию: "Учиться оставаться сильными: образование как основа устойчивости Украины". Она рассказала о реальности, в которой украинским детям приходится получать образование.
Фотографии из Нью-Йорка жена президента опубликовала в своем Telegram-канале.
Еще первая леди встретилась с королевой Швеции Сильвией и королевой Бельгии Матильдой.
В этот день Зеленская продемонстрировала красивый образ в наряде темно-шоколадного цвета. Жакет был без воротника и имел платок-паше с ярким принтом в нагрудном кармане.
Елена сделала укладку с боковым пробором, макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми серьгами.
