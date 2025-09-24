В темно-шоколадном жакете и с ярким платком-паше: красивая Елена Зеленская в Нью-Йорке

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке приняла участие в специальном образовательном мероприятии, посвященном школьному образованию: "Учиться оставаться сильными: образование как основа устойчивости Украины". Она рассказала о реальности, в которой украинским детям приходится получать образование.

Фотографии из Нью-Йорка жена президента опубликовала в своем Telegram-канале.

Еще первая леди встретилась с королевой Швеции Сильвией и королевой Бельгии Матильдой.

Королева Сильвия и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Королева Матильда и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

В этот день Зеленская продемонстрировала красивый образ в наряде темно-шоколадного цвета. Жакет был без воротника и имел платок-паше с ярким принтом в нагрудном кармане.

Елена сделала укладку с боковым пробором, макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми серьгами.

Напомним, Елена Зеленская в черном костюме со стежками посетила школу в Киевской области.