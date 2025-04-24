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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В темно-синем костюме и лоферах: фотографы запечатлели Елену Зеленскую в аэропорту

Первая леди сопровождает мужа-президента в рабочей поездке в Южно-Африканскую Республику.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Владимир и Елена Зеленские

Владимир и Елена Зеленские / © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская с официальным визитом посетили Южно-Африканскую Республику. Фотографы запечатлели их в аэропорту.

Владимир и Елена Зеленские / © Сайт президента Украины

Владимир и Елена Зеленские / © Сайт президента Украины

Из самолета первая леди вышла в деловом образе. На ней был темно-синий костюм, состоявший из удлиненного жакета с металлическими пуговицами и широких брюк со стрелками, а также белый топ. Наряд она дополнила черными лоферами.

Владимир и Елена Зеленские / © Сайт президента Украины

Владимир и Елена Зеленские / © Сайт президента Украины

Владимир Зеленский был одет в черные лонгслив и брюки, которые дополнил черной обувью.

Напомним, Елена Зеленская примерила красивую коричневую вышиванку из коллекции украинского бренда Etnodim, вдохновленной творчеством искусствоведа, геральдиста и художника Николая Битинского.

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