В темно-синем костюме и лоферах: фотографы запечатлели Елену Зеленскую в аэропорту

Владимир и Елена Зеленские / © Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская с официальным визитом посетили Южно-Африканскую Республику. Фотографы запечатлели их в аэропорту.

Владимир и Елена Зеленские / © Сайт президента Украины

Из самолета первая леди вышла в деловом образе. На ней был темно-синий костюм, состоявший из удлиненного жакета с металлическими пуговицами и широких брюк со стрелками, а также белый топ. Наряд она дополнила черными лоферами.

Владимир и Елена Зеленские / © Сайт президента Украины

Владимир Зеленский был одет в черные лонгслив и брюки, которые дополнил черной обувью.

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Напомним, Елена Зеленская примерила красивую коричневую вышиванку из коллекции украинского бренда Etnodim, вдохновленной творчеством искусствоведа, геральдиста и художника Николая Битинского.