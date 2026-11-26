Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская приняла участие в презентации результатов третьего исследования «Индекс будущего», которое провел ее фонд в партнерстве с KSE Institute. В этом году оно посвящено возможностям для развития талантов украинских подростков.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На мероприятии первая леди появилась в стильном костюме темно-синего цвета, состоящем из удлиненного жакета без традиционных лацканов с V-образным вырезом, пуговицами и карманами с клапанами, а также брюк прямого кроя со стрелками. Аутфит Елена дополнила коричневыми остроносыми туфлями на каблуках.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская уложила волосы в легкие локоны, нанесла макияж в естественных оттенках и украсила уши лаконичными серебристыми серьгами. Интересным акцентом в ее деловом образе стала металлическая брошь в виде большой английской шпильки, которую она прикрепила к жакету.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в деловом наряде и с символической брошью выступила на социальном мероприятии.

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