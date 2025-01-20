В темно-синем костюме и с символической брошью: Хиллари Клинтон посетила инаугурацию Трампа

Экс-первая леди США и бывший государственный секретар США выбрала для своего появления однотонный брючный костюм.

Хиллари Клинтон посетила инаугурацию президента США Дональда Трампа, состоявшуюся в ротонде Капитолия в Вашингтоне.

На церемонии она появилась в темно-синем костюме, который состоял из жакета с воротником и двумя пуговицами и прямых брюк. Обута она была в черные замшевые ботильоны. В руке Клинтон держала синюю сумочку из крокодиловой кожи.

Билл и Хиллари Клинтоны / Фото: Associated Press

К жакету Хиллари прикрепила символическую золото-голубую брошь "Мир на Земле", созданную дизайнером ювелирных изделий Ann Hand. Брошь была в виде золотого голубя, летящего над земным шаром. Кстати, раньше Клинтон уже носила этот аксессуар.

Хиллари Клинтон / Фото: Getty Images

Она сделала красивую укладку с прикорневым объемом, макияж с розовой помадой и украсила уши золотыми серьгами.

Билл и Хиллари Клинтоны / Фото: Associated Press

Ее муж, бывший президент США Билл Клинтон, был одет в темно-синий костюм и синий галстук.

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