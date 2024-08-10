В темно-синем костюме и с украшением на шее: Елена Зеленская на деловой встрече

Елена Зеленская провела встречу с гостями из США – конгрессменами Джеймсом Варни Панеттой, Дональдом Норкоксом и Селестой Мелой. Первая леди поблагодарила их за приезд в Киев и за поддержку США обороны Украины. Они обсудили партнерство в восстановлении украинцев, в частности их психоэмоционального состояния.

Фотографии со встречи супруга президента опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Военные, ветераны, ВПЛ, мамы и дети, пожилые люди и люди с инвалидностью – все они в первоочередном фокусе Всеукраинской программы ментального здоровья. Потому что наиболее уязвимы перед ужасами войны, которую развязала Россия, и даже если именно в этот момент не чувствуют травм остро, могут ощутить впоследствии", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она добавила, что украинские специалисты совмещают лучший опыт других стран. Они побывали с обучающими визитами в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Польше, Дании. В планах – посетить Канаду.

"Из каждого визита вырастают проекты: овладение методом "равный – равному" (США), построение сети координации (Бельгия), внедрение методик нейро- и биофидбека (Австралия, Канада), трансформация высшего медицинского образования (Британия), создание центров для детей и подростков (Дания)", – отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече первая леди предстала в деловом темно-синем брючном костюме и белой рубашке. У нее была красивая укладка с локонами и боковым пробором, нежный макияж и украшение на шее.

Напомним, ранее Елена Зеленская в шелковой блузке и элегантных серьгах предстала во время видеоразговора.

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