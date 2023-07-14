В темно-синем платье и с новой прической: Брижит Макрон во время встречи в Елисейском дворце

Первая леди Франции на этот раз одела платье длиннее, чем обычно она носит.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встречали у себя в гостях, в Елисейском дворце, премьер-министра Индии Нарендру Моди, прибывшего в Париж с двухдневным визитом. Моди вместе с президентскими супругами посетит парад ко Дню взятия Бастилии.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Хозяйка дворца продемонстрировала женственный аутфит. На ней было закрыто темно-синее платье миди со свободной юбкой и бежевые капроновые колготки. Обута Макрон была в темно-синие кожаные туфли на шпильках.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит сделала новую прическу – передние пряди волос она закрепила на затылке. В макияже первая леди сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом. На руках у нее были золотые часы и широкий золотой браслет.

Брижит и Эммануль Макроны / Фото: Associated Press

Эммануль был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, Брижит Макрон во время встречи с Еленой Зеленской продемонстрировала стильный лук в коричневом костюме, состоявший из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, и в кремовой блузке с галстуком-бантом.

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