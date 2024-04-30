В темно-синем платье и в любимых украшениях: королева Камилла на приеме в Кларенс-хаусе

Королева Камилла организовала прием в Кларенс-хаусе для яхтеной команды "Дева" после победы в глобальной океанской гонке Ocean Globe Race.

Команда стала первым в истории экипажем, состоящим исключительно из женщин, выигравшим кругосветную гонку на яхтах, отправившись в плавание в сентябре прошлого года и пересекнув финишную черту 16 апреля, проведя 153 дня в море и собирая средства и повышая осведомленность об образовании девочек.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Поблагодарив их за приезд, Ее Величество сказала: "Я думаю, вы делаете блестящую работу. Продолжайте это делать, это действительно важно".

На приеме королева Камилла появилась в темно-синем платье с белой вышивкой от Anna Valentine, обута в высокие замшевые сапоги Russell & Bromley, у нее на груди была пришпилена брошь Britannia с бриллиантами, рубинами и сапфирами, а на шее было две золотые цепочки с подвесками Kiki McDonough – одна с голубым топазом и бриллиантами, а другая в виде пластины с рубином (камень ее рождения в июле) в центре и инициалами пяти ее внуков от первого брака: Лолы, Фредди, Элизы, Луи и Гаса.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Также Ее Величество надела несколько ее любимых браслетов Van Cleef & Arpels и жемчужные серьги-висюльки с бриллиантами. И сделала фирменную прическу и макияж.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, на днях Букингемский дворец заявил, что король Чарльз III вскоре вернется к публичной работе. По этому поводу был выпущен новый портрет короля и королевы.

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