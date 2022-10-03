В темно-синем платье с вырезом: Елена Зеленская в образе от украинского бренда встретилась со Вселенским патриархом Варфоломеем

Елена Зеленская в рамках своего визита в Турцию встретилась со Вселенским патриархом Варфоломеем. Первая леди поблагодарила его за поддержку Украины и за оказанную гуманитарную помощь.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

"Его Всесвятость Вселенский патриарх Варфоломей называет войну против Украины не иначе как дьявольской. И такую позицию он занял сразу. Еще в марте Вселенский патриархат направил первую гуманитарную помощь Украине и продолжает это делать. И его глава в дальнейшем свидетельствует об античеловеческой сущности. Вселенский патриарх Варфоломей постоянно проводит молитвы за мир в Украине, заботится о наших вынужденных переселенцах в мире", — написала Елена в посте в Instagram.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

На этой встрече первая леди предстала в скромном платье миди темно-синего цвета от украинского бренда Gasanova. Наряд имели небольшой вырез и длинные рукава. Талию Елена подчеркнула черным ремешком.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Платье Елена скомбинировала с черными туфлями. Прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах и лаконичные серьги завершили сдержанный аутфит супруги президента.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Напомним, во время своего пребывания в Турции Елена также встретилась со своей коллегой – Эмине Эрдоган. Зеленская была одета в костюм цвета морской волны от украинского бренда SIX. Госпожа Эрдоган предстала в лавандовом платье и клетчатом фиолетовом наряде.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

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