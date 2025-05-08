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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В темном луке и с колье на шее: элегантная герцогиня Биргитта появилась на садовой вечеринке

Герцогиня Глостерская Битгитта посетила садовую вечеринку в Букингемском дворце в Лондоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Глостерская Битгитта

Герцогиня Глостерская Битгитта / © Getty Images

Биргитта присоединилась к членами королевской семьи на мероприятии, которое ежегодно проводится в садах Букингемского дворца — официальной резиденции британского монарха.

Герцогиня выбрала для появления на публике черный наряд и миниатюрную серую шляпу, она надела цветочные серьги с камнями в уши и дополнила образ колье на шее с подвеской и несколькими золотыми цепочками. У Биргитты была лаконичная прическа и легкий макияж на лице.

Герцогиня Глостерская Битгитта / © Getty Images

Герцогиня Глостерская Битгитта / © Getty Images

Отметим, королевскую семью представляли король Чарльз III, его супруга королева Камилла, а также герцог и герцогиня Эдинбургские. Принц и принцесса Уэльские, которые частые гости на подобных вечеринках в этот раз ее проигнорировали.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Принцесса Анна, герцогиня Софи и принц Эдвард / © Associated Press

Принцесса Анна, герцогиня Софи и принц Эдвард / © Associated Press

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