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В темном луке и с колье на шее: элегантная герцогиня Биргитта появилась на садовой вечеринке
Герцогиня Глостерская Битгитта посетила садовую вечеринку в Букингемском дворце в Лондоне.
Биргитта присоединилась к членами королевской семьи на мероприятии, которое ежегодно проводится в садах Букингемского дворца — официальной резиденции британского монарха.
Герцогиня выбрала для появления на публике черный наряд и миниатюрную серую шляпу, она надела цветочные серьги с камнями в уши и дополнила образ колье на шее с подвеской и несколькими золотыми цепочками. У Биргитты была лаконичная прическа и легкий макияж на лице.
Отметим, королевскую семью представляли король Чарльз III, его супруга королева Камилла, а также герцог и герцогиня Эдинбургские. Принц и принцесса Уэльские, которые частые гости на подобных вечеринках в этот раз ее проигнорировали.