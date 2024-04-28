В темном наряде и в жемчугах: вспоминаем образ принцессы Дианы на свадьбе Сары Чатто

Единственная дочь принцессы Маргарет и племянница королевы Елизаветы II – Сара Чатто – вышла замуж за Дэниела Чатто в 1994 году.

Именно Сара была одной из главных подружек на свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза в июле 1981 года. А в июле 1994 года, когда Сара выходила замуж за Дэниела Чатто, принцесса Диана была среди гостей на их свадебной церемонии в Церкови Святого Стефана в Уолбруке.

Леди Сара Чатто на свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза, 29 июля 1981 года / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская приехала на свадьбу в лаконичном темном наряде с белым воротником и манжетами, дополнив образ широкополой шляпой в тон, жемчужным чокером и жемчужными-серьгами подвесками, а также перчатками и клатчем. Маникюр принцессы Уэльской был красного цвета.

Принцесса Диана на свадьбе Сары Чатто / Фото: Getty Images

Диана и Сара были в хороших отношениях. Их можно было часто увидеть вместе на королевских мероприятиях, чаще всего на матчах по поло в Виндзоре.

Сара Чатто также была любимой племянницей покойной королевы Елизаветы II. Она всегда была скромной и по сей день является тем членом семьи, который не привык мелькать в объективах фотокамер.

Сара Чатто и принцесса Диана / Фото: Getty Images

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