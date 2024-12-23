В темном пальто и почти без макияжа: Сара Чатто посетила праздничный обед короля

На прошлой неделе монарх собрал своих родственников на обед. Это традиционное мероприятие для более широкого круга семьи, которая не едет с королем в Сандрингем на рождественские праздники.

Леди Сара Чатто и ее муж Дэниел Чатто были запечатлены по пути в Букингемский дворец. 60-летняя Сара была за рулем, а ее муж сидел рядом на пассажирском сидении. Одета миссис Чато была в пальто, а у нее на шее сверкало жемчужное ожерелье, Сара была почти без макияжа.

Леди Сара Чатто и Дэниел Чатто / Фото: Getty Images

Напомним, обед посетили также сестры Йоркские Беатрис и Евгения, а публика наконец-то смогла увидеть, как выглядит 3-летняя дочь принцессы Беатрис – Сиенна. Ее запечатлели фотографы в машине.

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