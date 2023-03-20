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В темном пальто и яркой шляпе: новый выход внучки королевы Елизаветы II в Челтнеме

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1194
Время на прочтение
1 мин
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В темном пальто и яркой шляпе: новый выход внучки королевы Елизаветы II в Челтнеме

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Майк и Зара Тиндалл стали гостями четвертого дня Челтнемского фестиваля.

Четыре дня подряд супруги посещали ипподром Челтнем, где проходят конные соревнования.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

В этот день 41-летняя Зара приехала на мероприятие в темно-синем пальто от Laura Green London стоимостью 3897 долларов. К нему Зара подобрала черные замшевые ботильоны от Stuart Weitzman на каблуках и фиолетовую шляпу с цветами. Волосы ее были собраны в прическу, на лице был легкий макияж, а в ушах - серьги с камнями.

Майк Тиндалл в этот день надел бежевый клетчатый костюм-тройку, белую рубашку и темно-синий галстук.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Вспомним и другие выходы супругом на Челтнемском фестивале за эти дни. Зара порадовала публику несколькими стильными образами, а вот Майк не стал в этот раз примерять шляпку жены и постить эти фото в Instagram, как он делал это раньше.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1194
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