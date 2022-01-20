В темном платье и с безупречной укладкой: герцогиня Камилла вернулась к работе

Герцогиня Корнуольская посетила первое мероприятие после зимнего отпуска.

74-летняя супруга принца Уэльского Чарльза была сегодня запечатлена во время приема по случаю Дня памяти жертв Холокоста и 75-й публикации дневника Анны Франк для Фонда Анны Франк в отеле InterContinental в Лондоне.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

"Дневник Анны Франк" был впервые опубликован на голландском языке в июне 1947 года, через три года после смерти его молодого автора в концентрационном лагере Берген-Бельзен. С тех пор он был опубликован по всему миру на 70 различных языках и считается одним из самых влиятельных произведений литературы ХХ века.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Герцогиня Корнуольская надела на мероприятие лаконичное темное платье с молнией посередине и белой вышивкой и обула высокие замшевые сапоги на каблуках. Ее образ завершало несколько золотых браслетов, подвеска на шее, легкий макияж и как всегда безупречная прическа. В ушах были жемчужные серьги-висюльки.

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