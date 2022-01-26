В темном платье-рубашке и с красивой укладкой: герцогиня Кейт появилась на публике в новом образе

В темном платье-рубашке и с красивой укладкой: герцогиня Кейт появилась на публике в новом образе

У герцогини Кембриджской Кэтрин сегодня состоялось очередное мероприятие, которое она посетила без мужа Уильяма.

Герцогиня прибыла в организацию Shout, чтобы отметить службу текстовых сообщений о психическом здоровье, охватывающую более миллиона разговоров с нуждающимися. Кейт встретилась с клиническими руководителями, волонтерами и теми людьми, которые собирают средства, чтобы поблагодарить их за их неоценимые усилия по обеспечению жизненно важной поддержки психического здоровья, доступной по всей Великобритании в любое время дня и ночи.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Образ 40-летней Кэтрин сегодня достаточно мрачный, но, возможно, это связано с тем, куда она приехала и с какой целью. На герцогине было длинное платье-рубашке темно-зеленого цвета с принтом от Derek Lam стоимостью 355 фунтов стерлингов с широким черным поясом на талии. Она также обула высокие замшевые сапоги, сделала красивую укладку локонами, дополнила образ золотыми серьгами-кольцами и дневным макияжем.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Во время визита Кэтрин познакомилась с 13-летним Лео Стритом, скаутом из Бромли на юго-востоке Лондона, который собрал 8000 фунтов стерлингов для Shout, просидев на улице в палатке весь 2021 год.

Герцогиня Кембриджская с Лео Стритом / Associated Press

Организация Shout была запущена в 2019 году благодаря учредительному гранту Королевского фонда и обеспечивает круглосуточную поддержку людям, имеющих проблемы с психическим здоровьем.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Это был первый крупный проект герцога и герцогини Кембриджских совместно с герцогом и герцогиней Сассекскими, который был запущен после инвестиций Королевского фонда в размере 3 миллионов фунтов стерлингов в мае 2019 года. Визит герцогини знаменует собой знаковое достижение Shout - миллион бесед с нуждающимися.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

На прошлой неделе Кэтрин и ее муж Уильям посещали несколько организаций вместе, герцог Кембриджский даже шутил на тему четвертого ребенка.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

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