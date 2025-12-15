- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 1 мин
В тепло-бежевых тонах: княгиня Шарлин в интересном образе появилась на рождественском мероприятии
Княжеская чета Монако дала старт традиционному рождественскому туру учреждений Красного Креста.
Княгиня Шарлин появилась вместе со своим мужем князем Альбером II открытии традиционного рождественского тура организаций Красного Креста Монако.
47-летняя Шарлин и ее муж провели утро, встречаясь с получателями помощи от Красного Креста, а затем раздали рождественские подарки присутствующим детям. Для этого случая Шарлин выбрала великолепные кожаные брюк-клеш светло-бежевого цвета, сочетая их с облегающим свитером с высокой горловиной такого же оттенка и кремовым жакетом без рукавов с пуговицами. Получился интересный образ в нейтральных оттенках.
Шарлин собрала белокурые волосы в низкий пучок, сделала легкий дневной макияж и дополнила образ лаконичными жемчужными серьгами в ушах.
Напомним, на днях князь и княгиня Монако посетили традиционный рождественский бал, проходивший в роскошном зале Salle Empire в отеле Hotel de Paris Monte-Carlo. Это благотворительное мероприятие, проводимое под патронажем принцессы Шарлин, направлено на сбор средств для нуждающихся детей. На балу княгиня появилась в ослепительном платье от Jenny Packham.