В тепло-бежевых тонах: княгиня Шарлин в интересном образе появилась на рождественском мероприятии

Княгиня Шарлин появилась вместе со своим мужем князем Альбером II открытии традиционного рождественского тура организаций Красного Креста Монако.

47-летняя Шарлин и ее муж провели утро, встречаясь с получателями помощи от Красного Креста, а затем раздали рождественские подарки присутствующим детям. Для этого случая Шарлин выбрала великолепные кожаные брюк-клеш светло-бежевого цвета, сочетая их с облегающим свитером с высокой горловиной такого же оттенка и кремовым жакетом без рукавов с пуговицами. Получился интересный образ в нейтральных оттенках.

Шарлин собрала белокурые волосы в низкий пучок, сделала легкий дневной макияж и дополнила образ лаконичными жемчужными серьгами в ушах.

Напомним, на днях князь и княгиня Монако посетили традиционный рождественский бал, проходивший в роскошном зале Salle Empire в отеле Hotel de Paris Monte-Carlo. Это благотворительное мероприятие, проводимое под патронажем принцессы Шарлин, направлено на сбор средств для нуждающихся детей. На балу княгиня появилась в ослепительном платье от Jenny Packham.