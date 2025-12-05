В теплом пальто и с клатчем любимого бренда: герцогиня Софи посетила рождественский концерт

Софи, герцогиня Эдинбургская. / © Associated Press

Реклама

Софи, герцогиня Эдинбургская, которую часто называют любимой невесткой королевы Елизаветы, уже традиционно появилась на праздничном рождественском концерте колядок принцессы Кейт. Мероприятие ежегодно записывают в начале декабря, а трансляция происходит в день Рождества.

На этот раз Софи сфотографировали без мужа принца Эдварда и детей. Надела герцогиня в Вестминстерское аббатство яркую коралловую блузку с принтом, которая выглядывала из-под ее теплого двубортного пальто баклажанового цвета от бренда ALAÏA.

© Associated Press

Дополнила Софи образ серьгами из бисера, коричневыми замшевыми сапогами и клатчем от Sophie Habsburg, которым уже не раз дополняла свои образы для различных мероприятий.

Реклама

Кстати, в этом же пальто и с клатчем Софи в этом году посетила пасхальную службу.