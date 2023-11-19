В теплом свитере возле елки: принцесса Уэльская готовится к рождественскому концерту

В этом году концерт "Вместе на Рождество" будет посвящен тем, кто занимается поддержкой младенцев, маленьких детей и семей по всему Соединенному Королевству. То есть тема третьего праздничного концерта будет связана с кампанией Princess's Shaping Us, которая была запущена в январе 2023 года. В своем проекте Кэтрин рассказывает, почему так важно создавать поддерживающий, заботливый мир вокруг детей и взрослых в их жизни и недавно выступала на симпозиуме с докладом, рассказав, как развивается проект.

Вестминстерское аббатство / Фото: Getty Images

На концерте Вестминстерский хор исполнит одни из самых любимых гимнов страны. Также в качестве гостей примут участие Адам Ламберт, Беверли Найт, Джейкоб Коллиер, Фрейя Райдингс и Джеймс Бэй. Среди гостей будут акушерки, медицинские сестеры, практикующие врачи раннего возраста, воспитатели детских садов и общественные волонтеры, и, конечно же, члены королевской семьи.

Принцесса Уэльская уже побывала в Вестминстерском аббатстве, где были сделаны эти предпраздничные снимки. Она была одета в свитер с высокой горловиной и с узором от Holland Cooper, который ранее уже носила, и у нее красиво уложены волосы. Аббатство будет соответствующим образом оформлено к концерту, и рождественский концерт будет не единственным событием, которое состоится в этот вечер: при поддержке Королевского фонда будет проведено двенадцать общественных колядных служб, сообщает Hello!

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В прошлом году, напомним, концерт был посвящен памяти королевы Елизаветы II, которая скончалась в сентябре 2022 года.

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