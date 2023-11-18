В теплой куртке и резиновых сапогах: Елена Зеленская на строительной площадке

Первая леди посетила в Киевской области проект, который создается в рамках ее инициативы.

Елена Зеленская посетила строительную площадку на Киевщине, где в рамках ее инициативы "Адрес детства" построят дом для большой приемной семьи, которая переехала из временно оккупированной Каховки. Она познакомилась с родителями и детьми и собственными глазами увидела, как они радуются будущему новому жилищу.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Сегодня первые 14 домов для больших приемных семей возводятся одновременно в восьми областях Украины. А первые семьи должны въехать в новые дома уже до конца года. Мы этого с нетерпением ждем", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На строительной площадке Зеленская предстала в комфортном луке. На ней была теплая синяя куртка с капюшоном, черная водолазка, джинсы и удобные белые резиновые сапоги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская с элегантной прической и брошью-оригами в виде журавля приняла участие в совещании в Киеве.

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