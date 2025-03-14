В терракотовом костюме со шнуровкой: Мишель Обама продемонстрировала стройную фигуру

Бывшая первая леди США в стильном луке появилась на мероприятии в штате Техас.

Мишель Обама выступила на конференции в Остине. На сцене она продемонстрировала стильный образ, в котором похвасталась стройной фигурой.

На первой леди был черный топ и костюм из денима терракотового цвета со шнуровкой, состоявший из жакета и брюк-клеш. Наряд она дополнила черными остроносыми ботильонами.

Мишель Обама / Фото: Getty Images

У Мишель была объемная прическа с заплетенными спереди косичками, макияж с акцентом на глазах и длинный светлый маникюр. Лук Обама завершила серьгами с камнями и кольцами.

Напомним, Мишель Обама в эфире "Шоу Дженнифер Гадсон" появилась в кожаном платье с круглым вырезом и асимметричным подолом из осенней коллекции 2024 года бренда Bottega Veneta. Сверху она надела графитовый пиджак оверсайз.

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