В терракотовых брюках и черном жакете: кронпринцесса Метте-Марит с мужем сходила на выставку

Выставка "Объединяющие нити" прошла в художественной конюшне королевы Сони. 86-летняя королева Соня появилась на мероприятии в молочной блузке, кардигане в тон и в черных брюках, она обула замшевые туфли на каблуках, а на плече у нее висела плетеная сумка. У королевы была красивая прическа, макияж на лице, серьги в ушах и колье на шее.

Кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон и королева Соня / Фото: Getty Images

Невестка королевы – кронпринцесса Метте-Марит приехала на мероприятие в белом трикотажном топе, терракотовых брюках-клеш со стрелками и в черном удлиненном жакете и обута в двухцветные туфли на каблуках. Кронпринцесса дополнила образ цепочкой на шее с подвеской в виде подковы с россыпью камней, лаконичными серьгами и минималистичным макияжем на лице. А ее муж кронпринц Хокон был в синем костюме, белой рубашке и с черным галстуком.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как наследный принц Хокон и наследная принцесса Метте-Марит встречались с организациями, работающими над прекращением насилия в отношении женщин, в полицейском участке Стовнер в Осло.

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